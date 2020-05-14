На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб майор Андрей Суприган. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.