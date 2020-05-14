В Черновицкой области умер младенец с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
По данным облгосадминистрации, вчера в областной детской больнице умер 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией и подозрением на коронавирус, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. У младенца был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.
"Мать была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру", - добавили в ОГА.
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