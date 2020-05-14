Леонід Харченко є одним з обвинувачуваних у судовому процесі, який з березня веде суд в Нідерландах

Ключового свідка у справі збитого Boeing МН-17 Леоніда Харченка, заарештували у Донецьку. Про це повідомляє російська службі BBC. За даними журналістів, це сталося ще 11 березня, а 8 травня арешт продовжили.

Так звана влада ДНР звинувачує чоловіка у незаконному проведенні обшуку та зберіганні вогнепальної зброї. Та співрозмовники BBC вважають, що Харченка ізолювали, щоб його не затримали українські спецслужби. Українська влада оголосила Харченка у розшук - проти нього відкрили кілька кримінальних справ. Він - один з обвинувачених у судовому процесі, який з березня триває у Нідерландах.