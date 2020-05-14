На Закарпатье обрушился кинотеатр, есть жертвы [ Редактировать ]
В Виноградове Закарпатской области обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Виноградове в ходе демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались два человека.
Спасатели разобрали завалы и высвободили одного пострадавшего, его передали медикам в удовлетворительном состоянии.
"В 17:15 тело второго лица деблокировано из-под завала, медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.
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