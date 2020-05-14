Забудовника "Укрбуду" Максима Микитася відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
Скандального екс-депутата та забудовника Максима Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вимагала взяття під варту.
Справу колишнього очільника "Укрбуду" сьогодні слухав Вищий антикорупційний суд. Під будівлею зібралися активісти і журналісти. Та Микитась після слухання вийшов через "чорних" хід, аби не давати жодних коментарів.
Чи виконуватиме Максим Микитась сьогоднішнє рішення суду - питання. Принаймні, 100 мільйонів застави, які йому присудили раніше, - він так і не сплатив.
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