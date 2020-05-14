Скандального екс-депутата та забудовника Максима Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вимагала взяття під варту.

Справу колишнього очільника "Укрбуду" сьогодні слухав Вищий антикорупційний суд. Під будівлею зібралися активісти і журналісти. Та Микитась після слухання вийшов через "чорних" хід, аби не давати жодних коментарів.

Чи виконуватиме Максим Микитась сьогоднішнє рішення суду - питання. Принаймні, 100 мільйонів застави, які йому присудили раніше, - він так і не сплатив.