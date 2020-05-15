В Китае за минувшие сутки было зафиксировано четыре новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает "Синьхуа".

В пятницу Госкомитет по делам здравоохранения КНР заявил, что четыре локальных случая заражения было выявлено в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

В тот же день в Шанхае был зарегистрирован один новый завезенный случай с подозрением на заражение. О новых случаях c летальным исходом не сообщалось.

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.