В Китае за сутки зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В Китае за минувшие сутки было зафиксировано четыре новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает "Синьхуа".
В пятницу Госкомитет по делам здравоохранения КНР заявил, что четыре локальных случая заражения было выявлено в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.
В тот же день в Шанхае был зарегистрирован один новый завезенный случай с подозрением на заражение. О новых случаях c летальным исходом не сообщалось.
Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.
по теме
В мире от COVID-19 выздоровели более 1,5 млн человек
По последним данным, выздоровели от заболевания коронавирусом уже 1 508 424 жителя планеты
В ООН заявили о росте ксенофобии в мире из-за пандемии COVID-19
Мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса
В Турции отели вводят ограничения для туристов (список)
Отели Турции этим летом будут работать с некоторыми ограничениями из-за пандемии
В Крыму подтвердили более 260 случаев COVID-19
В Крыму зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом, из которых 106 - в Севастополе
Чем опасны антисептики
В условиях пандемии коронавируса антисептики - неотъемлемая часть нашей жизни