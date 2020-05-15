Первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос. И произойдет это уже в 2026 году, когда ему будет 62 года. К такому выводу пришли аналитики компании Comparisun.

По данным Forbes, в настоящий момент состояние Безоса составляет $113 млрд. В ближайшее время резкий рост его доходов может обеспечить повышенный спрос на онлайн-покупки в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что стоимость акций Amazon уже сейчас сильно выросла. За последние пять лет Безос увеличил свое состояние на 34%.

Вторым в мире долларовым триллионером может стать китайский девелопер Сюй Цзяинь ($21,8 млрд)- глава China Evergrande Group, одного из крупнейших операторов недвижимости Китая. По подсчетам аналитиков, он станет обладателей суммы с 12-ю нулями в 2027 году.

Третье место аналитики предрекают основателю Alibaba Group Джеку Ма ($38,8 млрд), состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году.

Как пишут в своем отчете Comparisun, из 25 богатейших людей мира только 11 реально имеют шанс стать триллионером, учитывая их возраст, род деятельности и темпы роста их благосостояния.

Напомним, что в Налоговой службе недавно подсчитали сколько миллионеров живет в Украине.