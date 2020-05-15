В поселке Олыка Киверцовского района Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталия Янко на брифинге в пятницу, 15 мая, передает slovoidilo.ua.

По словам Наталии Янко, всего за сутки в этой больнице выявили 16 инфицированных – 14 пациентов и два медика.

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Также было обнаружено распространение коронавируса в районе Ковеля. Там зафиксировано 22 случая, из которых 21 в самом Ковеле.

Всего за минувшие сутки в Волынской области обнаружили 47 новых случаев коронавируса.

Наталия Янко назвала ситуацию с COVID-19 на Волыни "неустойчивой" и без тенденции к снижению заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружен новый очаг заражения: коронавирус "пробрался" в интернат для девочек.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человека.