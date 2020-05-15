Распространение "остановилось": в Тернополе третий день нет новых случаев заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В Тернополе уже третьи сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом COVID-19. Уже с субботы в городе откроют все продовольственные и промышленные рынки. Такое заявление сделал мэр города Сергей Надал в видеообращении.
При этом все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные соответствующим постановлениями правительства.
Их работу будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, национальной полиции и муниципальной инспекции. В случае выявления нарушений санитарных требований, работа рынка может быть остановлена.
Всего в Тернополе с начала пандемии зафиксировали 96 случаев коронавируса. 43 жителя города выздоровели.
Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 15 мая всего на Тернопольщине зафиксировано 1060 случаев COVID-19, 22 - летальных, 482 человек выздоровели. За минувшие сутки число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 27.
Ранее мы писали о том, что в Киеве выявлен новый очаг заболевания коронавирусом.
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