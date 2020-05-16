Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Hurriyet.

Обычно страна объявляет комендантский час в выходные дни, однако этот период был продлен до четырех дней, поскольку 19 мая в стране отмечается как официальный праздник.

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"Комендантский час начала действовать, в том числе в столице Анкаре и в Стамбуле. По данным Министерства внутренних дел, рынки, продуктовые магазины будут закрыты 16 и 17 мая. Однако они будут продолжать работать с 10:00 до 16:00 18-19 мая. Также пекарни остаются открытыми в течение четырехдневного комендантского часа", - говорится в сообщении.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

В Турции официально подтвердили более 146 тысяч случаев коронавируса, умерли в результате болезни 4 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ввели комендантский час.

Напомним, по состоянию на 09:00 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки подтвердились 528 новых случаев коронавируса.