В Индии вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 23 мигранта на пути домой. Еще 35 человек получили травмы.

Об этом сообщает Reuters.

Грузовик, забитый рабочими-мигрантами, пытающимися добраться к своим отдаленным домам на фоне общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, разбился в северной Индии в субботу, 16 мая.

"Авария произошла до рассвета, когда грузовик столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован возле придорожной столовой в районе Аурайя штата Уттар-Прадеш. Спасательная операция почти завершена, 23 человека погибли в результате аварии. 20 человек получили серьезные травмы, в то время как остальные получили легкие ранения", - сообщили власти штата.

Мигранты были родом из штатов Бихар, Джаркханд и Западная Бенгалия.

Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами.