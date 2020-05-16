Возвращались домой: в Индии в ДТП погибли 23 мигранта [ Редактировать ]
В Индии вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 23 мигранта на пути домой. Еще 35 человек получили травмы.
Об этом сообщает Reuters.
Грузовик, забитый рабочими-мигрантами, пытающимися добраться к своим отдаленным домам на фоне общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, разбился в северной Индии в субботу, 16 мая.
"Авария произошла до рассвета, когда грузовик столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован возле придорожной столовой в районе Аурайя штата Уттар-Прадеш. Спасательная операция почти завершена, 23 человека погибли в результате аварии. 20 человек получили серьезные травмы, в то время как остальные получили легкие ранения", - сообщили власти штата.
Мигранты были родом из штатов Бихар, Джаркханд и Западная Бенгалия.
Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами.
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