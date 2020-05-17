Луганских медиков зовут в Москву бороться с коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
Луганским врачам, которые лечат больных COVID-19, предлагают ехать работать в Москву. Об этом пишет проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии", ссылаясь на одного из луганских медиков.
По словам одного из медиков, в Москве предлагают ставку в размере около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) и доплату. Размер доплаты варьируется в зависимости от должности: врачам – 80 тыс. рублей, медсестрам – 50 тыс. и санитарам – 30 тыс. (28, 18 и 11 тыс грн соответственно).
Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, что на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место. Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, кооторой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорил, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена.
Также мед работник добавила, что есть такие, кто и соглашается, в связи со сложной финансовой ситуацией.
Другая медсестра, которая согласилась ехать, объясняет свое решение деньгами. Но, в основном, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства – не знаю, соотвествует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует
Профильной по COVID-19 в Луганске является больница №4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.
Напомним, ранее иммунологи предупредили о нашествии смертельной болезни в Украине.
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