Глава Минздрава рассказал, благодаря чему удалось избежать вспышки пандемии [ Редактировать ]
В Украине для предотвращения распространения коронавируса было принято ряд решений, благодаря которым Украина не повторила печальный Итальянский сценарий. Одним из таких ключевых, правильных решений было - закрытие метрополитена, где наблюдается самое большое скопление людей и где, вероятность инфицирования 100%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава напомнил, что Украина – не единственная страна, которая во время карантина закрыла метро. Например, в китайском Ухане метрополитен не работал два месяца. Также работу подземки остановили или ограничили во Франции, Великобритании и Индии.
Вот если посмотреть на результат, которого мы достигли, то это уменьшение распространения и недопущение пиковых нагрузок, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам это удалось удержать.
Напомним, с 18 мая в Украине начнется массовое тестирование людей на коронавирус, благодаря новым ИФА-тестам.
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