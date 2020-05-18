В Египте усиливают карантин из-за коронавируса [ Редактировать ]
Стало известно, что власти Египта усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19. Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр. Об этом сообщает Xinhua.
Как сказал премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, более строгие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.
На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить общественный транспорт.
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