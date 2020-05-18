Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что откроют в столице с 22 мая в рамках смягчения карантина. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook.

"После 22 мая столица будет, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений", - заявил Кличко.

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Он отметил, что, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

промышленные рынки

крупные магазины площадью до 1000 м2

спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - подчеркнул мэр.

Что касается работы метро - его готовы открыть с 25 мая в случае, если будет соответствующее решение правительства.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к возобновлению работы метро.

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