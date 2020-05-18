Ослабление карантина: что откроют в Киеве с 22 мая [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что откроют в столице с 22 мая в рамках смягчения карантина. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook.
"После 22 мая столица будет, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений", - заявил Кличко.
Он отметил, что, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:
- промышленные рынки
- крупные магазины площадью до 1000 м2
- спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.
Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - подчеркнул мэр.
Что касается работы метро - его готовы открыть с 25 мая в случае, если будет соответствующее решение правительства.
Ранее сообщалось, что Киев готовится к возобновлению работы метро.
Также мы писали о том, что в Украине фиксируют снижение числа зараженных COVID-19.
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