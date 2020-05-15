Кличко показал, как в Киеве метро готовят к возобновлению работы/ Фото: biz.censor.net.ua

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице готовятся к возобновлению работы метро. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей официальной страничке в Facebook.

"Мы готовы будем восстановить работу метро, как только правительство позволит это сделать", - заявил Кличко.

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Он сообщил, что пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры - замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие.

"Также начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец". В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, в метрополитене регулярно проводили дезинфекцию поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры усилят.

"Мы готовимся, как вы видите, к восстановлению работы метрополитена", - подытожил мэр столицы.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве.

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