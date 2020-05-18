С 19 мая по 5 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключит горячее водоснабжение для 10% домов столицы с целью проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель - до 5 июня 2020 года. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломянки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний сетей, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Вместе с тем, под давлением общественности он позднее заявил, что подача воды в оккупированный Россией Крым невозможна до возвращения его в состав Украины.