Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, спортивных площадок и фитнес-клубов на время карантина. Опубликованы требования к работникам, частоте уборки, а также запреты в предоставлении некоторых услуг. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно документу, во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы на площади 10 квадратных метров было не больше одного человека. В случае групповых занятий - не более одного человека на 5 квадратных метров.

Минздрав рекомендует следующие условия работы:

во время работы измерять температуру всем работникам заведения. Если она выше 37,2 С, то человек к работе не допускается;

всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;

проведения групповых и командных занятий проводится исключительно по предварительной записи;

на входе, а также в зоне проведения занятий нужно разместить спиртосодержащие антисептики, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации;

На период карантина запрещается:

использование многоразовых тканевых полотенец;

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование бассейнов, спа-зон, фитнес-баров и услуг массажа;

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 человек и предусматривающих непосредственный физический контакт;

проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет.

Также рекомендуется разместить тренажеры для кардио-тренировок с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга. При этом важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

персонал должны обеспечить запасом масок и дезинфекторов на пять дней вперед;

работник имеет право самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещения:

дезинфекция поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;

централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, поскольку они находятся в группе риска.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к возобновлению работы метро. Также мы писали о том, что в Украине фиксируют снижение числа зараженных COVID-19.