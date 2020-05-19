У Харкові медики вийшли на акцію протесту. Фельдшери, медсестри та водії швидкої допомоги вимагають ліпших умов роботи. Кажуть - працювати часто доводиться без засобів захисту і необхідних ліків. А обіцяні надбавки - виплатили не всім.

Колишній атовець, а тепер водій швидкої показує лист, під яким підписалися півсотні людей. У ньому медики наважилися розповісти, як важко і небезпечно їм працювати під час карантину.

Аліна Резнікова, фельдшерка швидкої:

Выдают два костюма на человека, но, вы понимаете, что некоторые бригады есть которые возят больше, чем два этих вируса, и все равно получается мы одеваем одни и те же костюмы. И опять же, после этого вируса мы можем поехать на любой другой вызов - все контактные будут.

Олександр Колісниченко, водій швидкої:

А сперва нам же ж ничего не давали. А сейчас нам выдали одноразовые, и то нам сказали одевать в крайнем случае. От они в машинах лежат.

У попередньому діагнозі медикам наполегливо не радять писати "COVID". А на виклики, зізнаються лікарі, їм доводилося виїжджати навіть із простроченими ліками.

Марина Сидоренко, докторка швидкої допомоги:

У нас были просроченные медикаменты. Действительно, это было так. Нам выдали новые, но предупредили, что как это все закончится, вы опять получите все те же просроченные препараты.

А ось так, вручну, молодший медперсонал сам проводить дезінфекцію швидких після зміни.

Кирило, медбрат:

Я должен за 10-15 хвилин це зробити.

Та найболісніше питання - виплата надбавок. Обіцяні 300 відсотків за контакт із хворими на COVID отримали усього п'ять медиків цієї підстанції. Керівництво так і не пояснило, за яким принципом - нараховували доплати.

Ганна Чеканова, інтерн:

Как можно было коллективу дать кому-то дать деньги, а кому-то не дать. Ну это неправильно.

Юрій Болховітін, водій швидкої допомоги:

Мы возим больных COVID-19. В инфекционку, все машины, все водители скорой помощи ездят туда. Т.е. риск заражения, все мы можем заразиться там. Нам не выплачивают наши деньги.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пояснює: розподілили між медиками більше п'яти мільйонів гривень все, що надійшло від Національної служби здоров'я. Скільки й кому - вирішували дві комісії.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Взяли дані ті, що нам дав лабораторний центр та інфекційна лікарня, і порівняли, вирахували. Хтось рахує, що цю суму треба було розділити на всіх порівну. Ну тоді знаєте, так можна дуже довго спілкуватися, а на кого, на тих, хто виїздить, тому що запитання були і в співробітників аптечних пунктів, і у диспетчерів, тих, хто прибиральниці.

Активісти наполягають: чиновники мають виконувати свої зобов'язання перед медиками. А не залякувати фельдшерів, змушуючи їх мовчати.

Антон Сосницький, голова ГО "Антикорупційний блок":

Если где-то не хватает бюджетных средств, то нужно перераспределить приоритетное направление выбрать, и ввиду неспособности руководства области эти бюджетные деньги реализовать, так нужно менять руководство области, потому что в области фактически сейчас бардак. Фактически в самый разгар этой эпидемии у нас волонтеры вынуждены возить защитные костюмы для медиков.

Свій лист із вимогами медики передали до обласної адміністрації. Там проблему назвали "штучно створеною". Офіційно, надбавки отримали 244 співробітники Центру екстреної меддопомоги - це кожен десятий медик харківських карет швидких.

Тим часом в МОЗі, під час селекторної наради на запитання президента Зеленського, запевнили - 14 областей уже повністю виплатили надбавки за березень медикам, які працювали з хворими на COVID. За квітень вже почали виплачувати.