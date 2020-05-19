В Киеве аферист жестко "развел" консьержку на деньги [ Редактировать ]
В Киеве мошенник выманил деньги у консьержки одного из домов жилого комплекса "Парковый".
Видео с места происшествия опубликовал "Киев оперативный".
"В подъезд зашел человек, который сообщил, что знаком с другой консьержкой. Пришедший заявил, что он якобы является работником соседнего кафе и хочет занять у своей знакомой деньги, чтобы расплатиться за привезенное в заведение молоко", - говорится в сообщении.
Изначально аферист выманивал 5 тысяч гривен, но в итоге забрал у консьержки 500 гривен.
Мужчина оставил номер телефона, однако по телефону ответила женщина, которая сообщила, что никаких работников кафе она не знает.
Ранее сообщалось, что в Киеве банда аферистов жестко "разводит" стариков и пенсионеров.
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