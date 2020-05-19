В Гималаях в обозримом будущем может случиться глобальная катастрофа, спровоцировать которую способно глобальное потепление. Об этом заявили ученые, передает FaceNews.ua.

На фоне изменений климата в Гималаях отмечается рост количества и размеров природных озер, образовавшихся на фоне быстрого таяния ледников.

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"Сотрудники Потсдамского университета в Германии полагают, что естественные дамбы, имеющиеся на территории, могут не выдержать давления воды. Точные прогнозы эксперты не могут составить по той причине, что глобальное потепление в разных регионах протекает по-своему", - говорится в сообщении.

В то же время установлено, что между 2003 и 2010 годами у подножия Гималаев успели сформироваться 85 новых природных озер. С того периода их количество увеличилось еще заметнее.

В минувшем году за весенние месяцы в Гималаях успели растаять рекордные объемы снега. Талая вода стремительными темпами спускается с гор, после чего в крупных трещинах происходит образование водоемов. Многие из таковых раскинулись недалеко от населенных пунктов, которые в случае прорыва дамб рискуют быть затопленными.

Ранее сообщалось, что экологи обнаружили "пальцы дьявола".