Открытие метро в Киеве: названы условия [ Редактировать ]
Пассажиров после возобновления работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. На сегодня в метро уже нанесли соответствующую разметку. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.
"Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска. Во-вторых, обязательно маски, по возможности - перчатки. Более того, в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности", - добавил Кличко.
Ранее Зеленский отреагировал на спад заболеваемости коронавирусом.
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