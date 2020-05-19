Стоимость проезда в транспорте Киева: что изменится после карантина [ Редактировать ]
Киевская власть будет обращаться в Антимонопольный комитет Украины, если перевозчики будут повышать цену на проезд после карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
В Киеве будут постепенно вытеснять маршрутные такси современным коммунальным транспортом. Об этом он сообщил
Как он отметил, коммунальному общественному транспорту повышать стоимость проезда город не планирует.
Если частные перевозчики попытаются необоснованно с потолка формировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет. Мы делаем все, чтобы постепенно вытеснить маршрутки современным коммунальным транспортом.
Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве. Также мы писали о том, что число больных COVID-19 в Киеве перевалило за две тысячи.
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