Киевская власть будет обращаться в Антимонопольный комитет Украины, если перевозчики будут повышать цену на проезд после карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

В Киеве будут постепенно вытеснять маршрутные такси современным коммунальным транспортом. Об этом он сообщил

Как он отметил, коммунальному общественному транспорту повышать стоимость проезда город не планирует.

Если частные перевозчики попытаются необоснованно с потолка формировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет. Мы делаем все, чтобы постепенно вытеснить маршрутки современным коммунальным транспортом.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве. Также мы писали о том, что число больных COVID-19 в Киеве перевалило за две тысячи.