Жители Европы, в том числе и украинцы, до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать за полетом Международной космической станции (МКС). Станция предстанет в виде очень яркой звездочки, которая движется с юго-запада на юго-восток. Об этом сообщает National Geographic.

Идеальная видимость МКС над Европой объясняется тем, что в это время года Солнце не уходит далеко за горизонт, что позволяет солнечным панелям на станции улавливать и отражать свет.

Станция находится на высоте 320 километров над Землей и летит со скоростью более 27 тыс. км в час. Орбиту Земли МКС облетает за 90 минут, а чтобы пересечь ночное небо ей требуется от одной до шести минут.

В данное время на Международной космической станции находятся трое астронавтов - Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.

Ниже представлено несколько полезных ресурсов для точного определения времени, когда МКС появится над вашим домом.

NASA Spot The Station - введите ваше местоположение и адрес электронной почты, и НАСА отправит вам SMS или электронное письмо с подробным указанием времени прохождения МКС.

Heavens-Above - сайт спутниковых прогнозов с приложением для Android. Один из лучших ресурсов для поиска карт звездного неба и диаграмм с проходами МКС.

Virtual Astro - ресурс для британских астрономов, который отправляет оповещения с обратным отсчетом перед проходами МКС.

Напомним, что текущая неделя - идеальное время за многие годы, чтобы увидеть и комету SWAN, которая в понедельник, 18 мая, приблизилась к Земле на минимальное расстояние.