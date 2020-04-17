В пятницу, 17 апреля, в Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлился в Казахстане. Об этом Роскосмос.

На Землю вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

"Есть посадка", - сообщил диктор трансляции. Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Скрипочка и Меир находились на станции с 25 сентября 2019 года, туда они прибыли с первым астронавтом ОАЭ Хаззой Аль Мансури, который вернулся на Землю через неделю с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

Морган прилетел на МКС 20 июля 2019 года с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано.

Экипаж встречали с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле.

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