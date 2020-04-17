Корабль с экипажем МКС вернулся на Землю [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, в Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлился в Казахстане. Об этом Роскосмос.
На Землю вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.
"Есть посадка", - сообщил диктор трансляции. Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области Казахстана.
Скрипочка и Меир находились на станции с 25 сентября 2019 года, туда они прибыли с первым астронавтом ОАЭ Хаззой Аль Мансури, который вернулся на Землю через неделю с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.
Морган прилетел на МКС 20 июля 2019 года с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано.
Экипаж встречали с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле.
Ранее мы писали о том, что в NASA разрешили снимать кино и рекламу на МКС.
по теме
Магнитные бури в апреле: самые опасные дни
Магнитные бури могут вызывать головные боли и бессонницу даже у здоровых людей
На МКС отправилась экспедиция: как стартовала ракета (видео)
Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина
В Киеве провалилась дорога
В пятницу, 17 апреля, в Киеве, на улице Вадима Гетьмана образовался масштабный двойной провал дороги
В Украине на коронавирус протестируют всех медиков
За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 91 медика
Житель Києва перетворив ядерну ракету на меблі
Улюбленою справою Андрій займається уже три роки - все почалось з бажання створити справжню чоловічу річ