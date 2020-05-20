В Украине заработает метро: Степанов назвал дату [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать, а также позволят работать детсадам. Минздрав предлагает ввести адаптивный карантин. Об этом он заявил во время брифинга.
Как он рассказал, украинская власть вводит этапы выхода с карантина.
Каждый этап сопровождает свои смягчения. Если мы говорим об этапе, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам.
Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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