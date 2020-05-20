Межобластные перевозки в Украине возобновятся не ранее начала июня. Об этом на заседании Кабмина в среду, 20 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать... Если у нас будут области, где есть вспышка коронавируса, там мы вместе с местной властью мы будем принимать решение о локальных ограничениях, очевидно, что маршруты там будут изменяться или запрещаться. Чтобы не перевозить вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина", - сказал глава правительства.

Напомним, Кабмин разрешил городскому общественному транспорту возобновить работу с 22 мая. С 25 мая возобновляют работу метро и детские сады.