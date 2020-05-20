В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.

"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил он.

По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил Аваков.

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