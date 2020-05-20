Мер Черкас відповів президенту на "звинувачення у бандитизмі" [ Редактировать ]
І на слова Зеленського про бандита черкаський мер Анатолій Бондаренко відповів блискавично. Одразу записав відео на своїй сторінці у соцмережі. Що сказав, дивіться.
Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:
Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом.
Взагалі, нагадаю, конфлікт президента і черкаського мера почався на початку травня, коли Анатолій Бондаренко вирішив самовільно послабити карантин у місті.
Тоді це рішення центральній владі не сподобалось. І Зеленський навіть пригрозив очільнику Черкас у своєму зверненні, той і тоді не змовчав у відповідь.
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