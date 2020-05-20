Конфлікт президента і черкаського мера почався на початку травня

І на слова Зеленського про бандита черкаський мер Анатолій Бондаренко відповів блискавично. Одразу записав відео на своїй сторінці у соцмережі. Що сказав, дивіться.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом.

Взагалі, нагадаю, конфлікт президента і черкаського мера почався на початку травня, коли Анатолій Бондаренко вирішив самовільно послабити карантин у місті.

Тоді це рішення центральній владі не сподобалось. І Зеленський навіть пригрозив очільнику Черкас у своєму зверненні, той і тоді не змовчав у відповідь.