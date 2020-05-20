Медичний прорив в Україні! В Херсоні хірурги провели унікальну операцію на серці. Раніше, аби врятувати пацієнта, доводилося везти його або у Київ в Інститут серця, або за кордон. Але херсонські медики вирішили: для них немає нічого неможливого. Переконалася у тому - і Марина Михайловська.

Попереду в бригади медиків 6,5 годин роботи та надскладне завдання: відкрита операція на серці. Оперують розшаровану аорту. На пів години пацієнту повністю зупиняють серце. Це як спринтерський забіг - за цей час потрібно не лише замінити судину на штучну, а й знову запустити роботу серця.

Юрій Спірін, завідувач відділення серцево-судинної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні:

Человек на 30-40 минут умирает. У него кровоснабжается только головной мозг, остальное тело лишено кровотока. За эти 30 минут хирург должен заменить восходящую аорту. После этого опять восстанавливаем кровообращение.

Працює бригада з 12 спеціалістів - хірурги, анестезіологи, реаніматологи, перфузіолог. Досі таких операцій херсонські медики не проводили. Аби наважитися - пройшли навчання в Інституті серця, крім того закупили спеціальне обладнання, яке замінює серце і проганяє кров.

Євген Гаран, заступник директора з медичної частини Херсонської обласної клінічної лікарні:

Это аппарат искусственного кровообращения, без которого невозможно проведение операций на сердце. Это комплекты аппаратуры анестезиологической, операционной, плюс операционный инструментарий.

Розшарування аорти донедавна для херсонців смертельний діагноз. Утім, тепер пацієнти не лише виживають, а й повертаються до активного життя завдяки місцевим медикам.

Юрій Спірін, завідувач відділення серцево-судинної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні:

Половина пациентов умирает дома, они даже не успевают вызвать скорую. Вторая половина, которая доезжала до нашей больницы, мы их вынуждены были отправлять в Киев. Из них 70% умирало в дороге. Любая встряска может вызвать разрыв аорты и гибель пациента.

Олександра оперували рік тому. Тоді його відправляли на лікування в столицю. Дорога могла стати важким випробуванням. Утім, на допомогу прийшли медики Херсонської обласної лікарні. Вони провели складну операцію шунтування серця самотужки. Тепер чоловік почувається добре - повернувся на роботу та навіть зізнається - активно займається господарством у себе на дачі.

Олександр Гришин, пацієнт:

На даче работаю, копаю, по деревьям лазаю, еще не бегаю, но на шестой этаж поднимаюсь без отдышки. Юрий Сергеевич Спирин, ему особая благодарность. Он провел операцию успішно.

Лікарі Херсонської обласної лікарні постійно навчаються, адже опанування нових навичок та вмінь - це додатковий шанс на порятунок життя, особливо коли йдеться про серцево-судинні захворювання.