Історія про те, як британський пенсіонер зібрав рекордні 33 мільйони фунтів для медиків розчулила сотні тисяч сердець у всьому світі. Не оминула благодійника увагою і королівська родина. Волонтеру-довгожителю невдовзі дадуть лицарський титул. Як відреагував без п'яти хвилин "Сер" Том?

Віднедавна національний герой, а невдовзі - і "Сер". Це про сторічного ветерана Тома Мура. Історія, як довгожитель зібрав 33 мільйони фунтів для британських медиків на боротьбу з COVID-19, нещодавно прогриміла на весь світ. Старенький пройшов 100 кіл навколо свого будинку, усе транслював у мерtжі, а глядачі за бажання могли переказати гроші на подолання коронавірусу. Спершу чоловік планував зібрати тисячу фунтів, та результат значно перевершив очікування. Тепер Том Мур з притаманною для офіцера стриманістю зізнається: для нього лицарський титул - велика честь, тож із нетерпінням чекає аудієнції в Єлизавети Другої.

Том Мур, претендент на лицарський титул:

Я ніколи не передбачав, що стану лицарем. Звісно, приємно, коли до тебе звертаються "сер". Але в душі я залишився тим самим Томом Муром.

За правилами церемонії лицарської посвяти, претендент має стати на коліно, після чого монарх торкається його плечей мечем. Тож Мур жартома висловив надію, що Єлизавета Друга вправно володіє зброєю. Про що віч-на-віч спілкуватиметься з її світлістю ветеран, як справжній лицар, залишив у таємниці.

Том Мур, претендент на лицарський титул:

Не знаю, як відбуватиметься посвята. Не впевнений, що самотужки зможу піднятися з коліна, через проблеми з ногами. Можливо, королева простягне мені руку, хоча раніше вона ніколи так не робила. У мене ще є час "потренуватися".

Британське суспільство вже кілька тижнів обговорює героїчний вчинок відставного капітана Тома Мура. Петицію з проханням про надання пенсіонерові лицарського титулу напередодні підписали понад півмільйона жителів Туманного Альбіона. Про почесне звання для ветерана подбав і прем'єр Борис Джонсон.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Від імені кожного британця, якого торкнулася ця неймовірна історія, хочу сказати щире дякую. Капітан Мур надихнув усю країну. Я дізнався про його подвиг, коли він зібрав ще мільйон доларів. Це приклад того, як ми разом можемо подолати коронавірус.

Поки що невідомо, коли відбудеться церемонія, яку Єлизавета Друга зазвичай проводить особисто. Адже на час пандемії королева припинила виконувати свої публічні обов'язки.