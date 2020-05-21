Во Львовской и Ровенской областях местные власти не планируют существенно ослаблять карантин 22 мая, как это предусматривает план Кабмина.

Продолжить карантинные ограничения решили во Львове, сообщает пресс-служба Львовской городской администрации. Согласно тем критериям, которые вчера обнародовал правительство, у Львова мало оснований для ослабления карантина, считает главный медик города Владимир Зуб.

"Критерии правительства достаточно просты, однако по первому же мы не проходим: можно ослаблять, если в течение недели положительных ПЦР-тестов не более 12 на 100 тысяч населения. Во Львове 750 тысяч жителей, то есть должно быть не более 90 положительных результатов, а у нас пока больше 100.

По следующим двум критериям мы проходим: должно быть занято не более 50% коечного фонда в медучреждениях. У нас как раз 50% занято. И должно быть сделано более 12 ПЦР-тестов на 100 тысяч в неделю. У нас проводят гораздо больше тестов", - заявил Владимир Зуб.

Во Львове пока не решили, когда открывать детские сады, спортзалы и бассейны.

"Мое субъективное мнение - пока надо воздержаться, хотя бы до 1 июня. Нужно еще понаблюдать за динамикой заболеваемости", - считает главный врач.

Аналогичная ситуация сложилась и в Ровенской области, которая входит в тройку регионов с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

"Карантин в Ровенской области НЕ смягчаем! Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам эпидемиологическим болезням и чрезвычайным ситуациям. За минувшие сутки в Ровенской области зафиксировали 66 случаев COVID-19. Это антирекорд для области", - написал в Facebook председатель областной государственной администрации Виталий Коваль.

Губернатор проинформировал, что вспышка коронавируса была обнаружена в Здолбуновском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов. Там подтверждены 12 случаев - заболели 6 сотрудников и 6 подопечных. 8 их них госпитализированы. Интернат закрыт для посетителей, контактные лица обследуются.

"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних семи дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия пересмотрит свое решение", - заявил Коваль.

Напомним, по состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 476 людей.