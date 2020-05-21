За неделю с 12 по 19 мая в Швеции наблюдался самый высокий показатель смертности на душу населения среди стран Европы. На 1 млн населения в стране приходилось 6,25 смерти. Об этом сообщает исследовательский центр Our World In Data.

По состоянию на 21 мая уровень смертности в Швеции опустился до 5,25 смерти на 1 млн человек. Это выше, чем в США (4,02) и Бразилии (3,84), но ниже, чем в Великобритании (5,3). На сегодня в Швеции подтверждено чуть более 31,5 тысячи случаев коронавируса COVID-19, 3 831 человек умерли.

Чтобы смягчить удар по экономике, власти Швеции не стали вводить строгий карантин и требовать самоизоляции населения, как это сделали все остальные страны Европы и большинство стран мира. Часть шведских компаний, ресторанов, баров и школ продолжали работать все это время. Власти рекомендовали лишь не собираться большими группами и соблюдать дистанцию на улице или в публичных местах, а заболевших призывали не выходить из дома.

Бывший главный эпидемиолог Швеции, а ныне консультант Всемирной организации здравоохранения Юхан Йисеке высказался в поддержку позиции шведских властей. Он допустил, что в ближайшие недели случаи заражения и смерти будут расти, но страна уже находится "на этапе спада".

"Когда страны, вводившие локдаун, начнут открываться, они получат новые случаи заражения", заявил эксперт Business Insider.

Между тем эффективность стратегии по формированию "стадного иммунитета", принятая в Швеции, так и не доказала свою эффективность. Лишь 7,3% жителей Стокгольма к концу апреля выработали антитела, необходимые для борьбы с коронавирусом COVID-19. Это первые официальные данные шведского правительства в вопросе приобретения естественного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса, из них 579 - летальные. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 476 людей.