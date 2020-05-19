Найвищу смертність за майже 30 років зафіксували у квітні у Швеції. За місяць померли понад 10 тисяч осіб, скільки саме з них стали жертвами COVID-19 не поуточнюють.

Нагадаю, з початку пандемії у Швеції недуга забрала життя більше трьох із половиною тисяч осіб. Уряд не запроваджував суворих карантинних обмежень.

В країні відкриті ресторани, салони краси, садочки та молодші школи.