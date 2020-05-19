Швеція фіксує новий рекорд смертності [ Редактировать ]
Найвищу смертність за майже 30 років зафіксували у квітні у Швеції. За місяць померли понад 10 тисяч осіб, скільки саме з них стали жертвами COVID-19 не поуточнюють.
Нагадаю, з початку пандемії у Швеції недуга забрала життя більше трьох із половиною тисяч осіб. Уряд не запроваджував суворих карантинних обмежень.
В країні відкриті ресторани, салони краси, садочки та молодші школи.
по теме
Спалах коронавірусу у Китаї: тисячі людей відправили на самоізоляцію
Новий спалах коронавірусу зафіксували на північному сході Китаю. Найбільше випадків зараження виявили в провінції Цзілінь - щонайменше 34 людини
Європу може накрити другою хвилею пандемії - ВООЗ
Друга хвиля епідемії коронавірусу в Європі можлива. З такою заявою виступив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. В організації зазначили: європейським країнам слід готуватися до нової хвилі, яка, найімовірніше, відбудеться взимку
Білорусь накриває епідемією коронавірусу
У Білорусі за добу COVID-19 діагностували у майже тисячі людей. І щоденний приріст тримається на такому рівні від шостого травня. Загалом, інфікованих уже майже 30 тисяч.
Коронавірус залишає Європу: медики фіксують зменшення випадків зараження
У Німеччині за останню добу таких було тільки два. 120 - Франції, а у Великій Британії найнижча добова смертність за весь період епідемії.
Море та Сонце вбивають коронавірус - МОЗ
Інтенсивність поширення коронавірусу в Україні знижується. 325 випадків за добу, це більш ніж на сто менше порівняно з попереднім звітним періодом. Найвища статистика хворих відучора на Львівщині 47 людей.