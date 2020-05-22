В понедельник, 25 мая, возобновит свою работу Харьковский метрополитен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня.

В комментариях под этим постом вы можете оставить свои пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина", - написал городской глава.

В комментариях пользователи посоветовали проводить санобработку вагонов, не повышать стоимость за проезд, поставить на входе в подземку лампы ультрафиолетовые, как в больницах, пускать на станцию только в масках и уменьшить время ожидания поездов метро, чтобы избежать скопления людей.

Напомним, что Кабмин разрешил возобновить работу метро в Украине (Киев, Хартков и Днепр) с 25 мая.