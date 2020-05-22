Дело Шеремета: полиция завершила следствие по возможным исполнителям [ Редактировать ]
В пятницу, 22 мая, стало известно, что полиция завершила следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении возможных исполнителей. Речь идет о подозреваемых Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Об этом заявили адвокаты подозреваемых Тарас Беспалый и Николай Ореховский, передает "Слідство. Інфо".
По словам Беспалого, 22 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления. После этого должны вручить обвинительные акты.
Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
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