В пятницу, 22 мая, стало известно, что полиция завершила следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении возможных исполнителей. Речь идет о подозреваемых Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом заявили адвокаты подозреваемых Тарас Беспалый и Николай Ореховский, передает "Слідство. Інфо".

По словам Беспалого, 22 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления. После этого должны вручить обвинительные акты.

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.