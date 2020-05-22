Двічі батько. На тижні, що минає в лідера Радикальної партії Олега Ляшка народився син. Це батьківство для Ляшків є зрілим. Олегу 47 років, його дружині Росіті 49.

Узагалі народження дітей за 40 це світовий тренд. Жінки дедалі частіше спочатку роблять кар'єру, а лише потім задумуються про материнство. Особливо в Європі. Наша Феруза Бегматова про те, що бажання народити дитину - сильніше будь-яких вікових стереотипів.

Маленького Макарчика Лілія народила в 43. Тож її ставлення до "зрілої" вагітності - однозначне:

Лілія, мати:

Ми трошки молодшаємо, бігаємо за ним я думаю, що нам це на користь.

Та попервах новину про вагітність Лілія прийняла з острахом.

Лілія, мати:

Дуже було страшно. Можливо, це наше таке виховання консервативне, за 40-42. Вже багато хто бабусі і дідусі, чоловік ще старший на 4 роки, йому в цьому році 50.

Не додавали впевненості й лікарі.

Лілія, мати:

Лікарка, коли я прийшла на облік, так і сказала: "так, незапланована вагітність, в такому віці, потрібно було обстеження пройти, потрібно було аналізи здавати", це ризик великий, ви старородяща, таке відношення було.

"Старородяща" - поняття радянських часів. І його досі чомусь не можуть забути лікарі. Хоча реалії змінюються: і роль жінки, і соціальний уклад, і медицина. В Європі та США - швидше, в Україні - повільніше:

Світлана Аксьонова, демограф:

Якщо у кінці 90 років середній вік матері при народженні дитини становив 25 років, то зараз цей вік становить майже 28 років. Жінки, які народжують старше 35 років, вони вже розглядаються як ті, що старі для народження.

Це демограф Світлана Аксьонова. Вона давно опікується віковим аналізом материнства у світі. І її особиста позиція - далека від українських стереотипів.

Світлана Аксьонова, демограф:

Жінка завжди молода для народження дитини. Мені і в 24 роки говорили, що це вже дуже-дуже пізно виходити заміж.

Ще кілька років тому вагітних називали "віковими" вже з 28 років! Пізніше цей "діагноз" перенесли - до 30. Тепер дедалі більше лікарів пропонують змістити таке визначення до 35 років.

Але і цей вік для цивілізованого світу смішний. І якщо багато українців на питання "коли жінка стає застарою для народження дитини" називають 30 років, то відповіді європейських респондентів - значно сміливіші.

Світлана Аксьонова, демограф:

В Європейських країнах до цього підходили більш зважено і казали, що, мабуть, 50 років - це вже жінка застара, були навіть відповіді "старше 60 років".

Німкеня Фіона Харамустек народила доньку у 47. Вагітність була бажаною і цілком природною. Стати матір'ю раніше - жінка навіть не планувала.

Фіона Харамустек, юристка:

Спочатку я робила кар'єру. Подруги, разом з якими я навчалася, народили дітей значно раніше. І я можу сказати, що мало кому з них вдалося досягти таких самих успіхів. Із дітьми це набагато складніше.

Спочатку кар'єра і фінансова стабільність, а вже потім дитина. У Німеччині пізнє материнство не виняток, а радше тенденція. Дедалі більше жінок наважуються на першу дитину після 35, а то й сорока років.

Вольфганг Генріх, професор, директор клініки акушерства та гінекології при "Шаріте":

Чверть усіх жінок у Німеччині, які народжують дітей, старші за 35 років. Ще п'ять відсотків стають мамами після сорока. Ми взагалі бачимо чітку тенденцію: середній вік жінок, які стають мамами вперше, щороку зростає.

Майбутні мами "за 40" часті гості на прийомі у професора. Сам він, хоч і радить не затягувати з вагітністю, впевнений - вік не головне.

Вольфганг Генріх, професор, директор клініки акушерства та гінекології при "Шаріте":

Вік не вирішальний фактор. Значно важливіший стан здоров'я. Жінка віком 38-39 років, яка не має зайвої ваги, гіпертонії, діабету, не курить і не п'є, може бути набагато здоровішою за молоду дівчину з букетом хвороб і шкідливих звичок.

Неабиякою енергією може точно похвалитися ось ця українська матуся. В юності Людмила Грищенко займалася парашутним спортом, працювала акушеркою і медсестрою в Афганістані на війні. А народити самій - їй вдалося роками пізніше.

Людмила Грищенко, мати двох дітей:

Я звоню мужу: "Юра, Юра, я беременная".

Тоді їй було 54! Усе життя Людмила мріяла про дитину. Але лікарі давно винесли їй вирок.

Людмила Грищенко, мати двох дітей:

Я знала, что детей у меня никогда не будет. Мы на этом поставили крест, потому что, во-первых, денег на Эко не было, если мы в такой нищете жили, когда возраст позволял - денег не было.

Йшли роки, подружжя зосередилося на власному бізнесі, звели дім. А в Україні альтернативні способи завагітніти ставали доступнішими.

Людмила Грищенко, мати двох дітей:

С первой попытки у меня ничего не получилось и кто это прошел, тот понимает, когда идешь за результатом анализа, а развернуть боюсь, руки трясутся, голова дрожит, боюсь, только раз разворачиваешь - ноль, значит беременности нет.

Але на цьому жінка не зупинилася. І нарешті - успіх.

Людмила Грищенко, мати двох дітей:

Я беременная, а я не могу поверить, сижу плачу. А потом думаешь, как это выносить в таком возрасте, чтобы сохранить, сберечь.

Усю вагітність Людмила бігала у справах і почувалася чудово. І в свої 54 народила донечку. Старшу. Друга з'явилася на світ у 58. Людмила каже: якщо була б молодшою - завагітніла б ще.

Людмила Грищенко, мати двох дітей:

Я понимаю, что возраст не тот, но я настолько не насытилась материнством и именно хочу новорожденных, именно хочу ночью не спать, грудью кормить, очень скучаю, я недавно подъехала к роддому, у меня сердце из груди чуть не вырвалось от тоски, что я больше не буду здесь.

Дедалі більше українських жінок наважуються на зріле материнство. Усупереч усталеним нормам і соціальним стереотипам.