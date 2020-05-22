В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19 [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19. При этом от вируса больше всего пострадала Бразилия.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Estadao.
По его словам, Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство из которых приходятся на Сан Пауло.
"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил Райан.
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