США и Китай на грани "холодной войны"/Фото: yandex.net

США и Китай на грани "новой Холодной войны", на которую их толкаю определенные политические силы. Такое заявление сделали в МИД КНР в Twitter.

В Китайской Народной Республике считают, что США выдвигают отношения с Китаем на "грань новой холодной войны" в связи с ростом напряженности вокруг коронавируса, статуса Гонконга, торговли и других вопросов.

В министерстве указали, что пока коронавирус еще существует, в США также распространяется "политический вирус", который способствует нападкам и клевете против Китая.

Некоторые политики игнорируют фундаментальные факты и озвучивают бесчисленные лживые заявления и теории заговора в отношении Китая

Подчеркивается, что как США, так и Китай получают выгоду от сотрудничества, но в то же время терпят убытки из-за конфронтации.

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МИД Китая подчеркнули, что в США просто берут американо-китайские отношения в заложники и толкают две страны на грань "новой Холодной Войны".

Некоторые политические силы в США берут американо-китайские отношения в заложники и толкают две страны на грань "новой Холодной Войны". Это опасная попытка повернуть вспять колесо истории

В Пекине заявили, что США и Китай обязаны найти способ "мирного сосуществования", несмотря на всю разницу между культурой и политическими системами стран.

Напомним, 24 мая в Пекине прошли массовые протесты против плана Китая ввести законы, связанные с национальной безопасностью.

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует создать аналог ВОЗ.

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