США и Китай на грани "холодной войны" [ Редактировать ]
США и Китай на грани "новой Холодной войны", на которую их толкаю определенные политические силы. Такое заявление сделали в МИД КНР в Twitter.
В Китайской Народной Республике считают, что США выдвигают отношения с Китаем на "грань новой холодной войны" в связи с ростом напряженности вокруг коронавируса, статуса Гонконга, торговли и других вопросов.
В министерстве указали, что пока коронавирус еще существует, в США также распространяется "политический вирус", который способствует нападкам и клевете против Китая.
Некоторые политики игнорируют фундаментальные факты и озвучивают бесчисленные лживые заявления и теории заговора в отношении Китая
Подчеркивается, что как США, так и Китай получают выгоду от сотрудничества, но в то же время терпят убытки из-за конфронтации.
МИД Китая подчеркнули, что в США просто берут американо-китайские отношения в заложники и толкают две страны на грань "новой Холодной Войны".
Некоторые политические силы в США берут американо-китайские отношения в заложники и толкают две страны на грань "новой Холодной Войны". Это опасная попытка повернуть вспять колесо истории
В Пекине заявили, что США и Китай обязаны найти способ "мирного сосуществования", несмотря на всю разницу между культурой и политическими системами стран.
Напомним, 24 мая в Пекине прошли массовые протесты против плана Китая ввести законы, связанные с национальной безопасностью.
Ранее мы сообщали, что Трамп планирует создать аналог ВОЗ.
Читайте также, в Киеве прошла акция "Стоп реванш". Около трех тысяч участников акции выдвинулись с Майдана независимости.
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