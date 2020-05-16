Михеил Саашкашвили может быть болен коронавирусом [ Редактировать ]
В субботу, 16 мая, появилась информация о том, что якобы глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на телеграм-канал - Темный рыцарь.
Фото: телеграм-канал - Темный рыцарь.
На данный момент, ожидается точное подтверждение или опровержение данной информации от официальных источников.
Напомним, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.
Ранее мы писали, что Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабмин.
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Как мы ранее сообщали, Глава Исполкома реформ Саакашвили рассказал о том, какие последствия на экономику Украины повлечет за собой карантин.
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