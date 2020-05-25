Горячая вода в Киеве: где возобновили поставки (список районов) [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, "Киевтеплоэнерго" согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В общем 2,6 тысячи многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).
Первый этап испытаний "Киевтеплоэнерго" начало одновременно с ослаблением карантина - 12 мая, во время испытаний отстранили около 300 повреждений.
"Состоянием на сегодня мы опробовали 25% магистральных теплосетей и 50% теплосетей квартальных котельных Киева. Работы ведутся с соблюдением графика, утвержденного КГГА", - сообщил директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.
Сообщается, что до 5 июня горячее водоснабжение будет отключено на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.
Напомним, с 12 мая в Киеве отключат горячую воду.
по теме
Київський зоопарк після реконструкції відкрили для відвідувачів
Разом з фасадом змінилася і територія, яка 15 років була у стані недобудови - нові алеї, полагоджені вольєри і, звісно ж, більше тварин
Допомога лікарям: київський волонтер переобладнав власну стоматологічну клініку у медичний гуртожиток
У Києві волонтери організували безплатне житло для медиків, які задіяні в боротьбі з COVID-19 - усі витрати взяв на себе власник приватної стоматологічної клініки
В Киеве открывают зоопарк
Уточняется, что работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм
Послаблення карантину: метро в Україні готують до відкриття
Хто контролюватиме кількість пасажирів і чи достатньою буде дезінфекція?
Запуск метро Киева: власти раскрыли детали
Власти Киева ждут от Кабмина документ о разрешении на возобновление работы метрополитена