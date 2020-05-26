Всесвітня організація охорони здоров'я призупиняє клінічні випробування гідроксихлорохину, бо він небезпечний для здоров'я - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

З'ясувалося, що цей препарат може призвести до ускладнень серцево-судинної системи, зокрема, викликати серцеву аритмію. У дослідженні взяли участь десятки тисяч пацієнтів по всьому світу.

Раніше припускали, що гідроксихлорохин, що лікує малярію, може бути ефективним проти коронавірусу. Нещодавно президент США Трамп зізнався, що приймав його профілактично, щоб захиститися від COVID-19.