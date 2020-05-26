Возобновление авиасообщения: Украина и Грузия обсудили условия [ Редактировать ]
В рамках ослабления карантина Украина и Грузия обсудили вопрос возобновления авиасообщения. Соответствующие вопросы обсудили посол Украины в Грузии Игорь Долгов и заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Также стороны оценили готовность Грузии к восстановлению туристического сезона.
В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений Украины и Грузии в условиях пандемии коронавируса Covid-19, возможности активизации межгосударственного диалога, в частности проведение 10 заседания Совместной межправительственной украинский-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также состояния подготовки Грузии к восстановлению туристического сезона и регулярного международного авиасообщения, в том числе с Украиной.
Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.
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