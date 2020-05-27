У Римі ввели штрафи за неправильну утилізацію масок [ Редактировать ]
У Римі штрафуватимуть за "неправильно" викинуті маски і рукавички, приміром, у звичайний смітник. Відповідне розпорядження ухвалили в мерії міста.
За правилами, засоби індивідуального захисту можна викидати лише в спеціальні контейнери, щоб не допустити інфікування серед соціальних працівників. На порушників чекає штраф - п'ятсот євро.
по теме
Римлян штрафуватимуть за "неправильно" викинуті маски
У Римі штрафуватимуть за "неправильно" викинуті маски і рукавички, приміром, у звичайний смітник. Відповідне розпорядження ухвалили в мерії міста
Помпеї накрило хвилею туристів
Італійські Помпеї прийняли перших відвідувачів, після двомісячного карантину. Їхнє відкриття спричинило неабиякий ажіотаж серед туристів
Гондольєри Венеції повернулися до роботи
На тлі послаблення карантину в Італії, Венеція повертається до звичного життя. В місті запрацювали крамниці та заклади харчування. Люди заполонили площу святого Марка
Італійцям дозволили відвідувати бари та перукарні
Чергове послаблення локдауну запровадили в Італії - запрацювали бари, ресторани та перукарні. А ще музеї, спортзали та більшість крамниць
Працівників італійських аеропортів оснастять шоломами проти коронавірусу
Першими технологічну новинку випробують у найбільшому аеропорту країни - імені Леонардо да Вінчі