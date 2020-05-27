У Римі штрафуватимуть за "неправильно" викинуті маски і рукавички, приміром, у звичайний смітник. Відповідне розпорядження ухвалили в мерії міста.

За правилами, засоби індивідуального захисту можна викидати лише в спеціальні контейнери, щоб не допустити інфікування серед соціальних працівників. На порушників чекає штраф - п'ятсот євро.