В Киеве в час пик ограничат вход в метро [ Редактировать ]
В метрополитене Киева в час пик будет временно ограничен вход на некоторые станции, чтобы не допустить скопления большого пассажиров, и распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию и в маске", - сказал столличный градоначальник.
Виталий Кличко напомнил, что 34% заражений происходят именно в общественном транспорте. И отметил, что первые два дня работы подземки показали, что не все пассажиры придерживаются социальной дистанции и не все носят маску. Мэр Киева призвал пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости.
По данным Киевской городской госадминистрации, после возобновления работы общественного транспорта в столице, его услугами воспользовалось почти 835 тыс. пассажиров. А в метро за два дня проехали 773 тыс. человек.
Напомним, что во вторник, 26 мая, в Киеве в вагоне метро подростки жестоко избили мужчину за то, что он сделал им замечание за неадекватное поведение.
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