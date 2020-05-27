Засуха, которая в мае пришла в Украину, нейтрализована дождливой погодой последних дней. Даже на юге, где засушливая погода стала реальной угрозой для урожая, аграриям должно полегчать. Об этом, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает "Главком".

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", - рассказала Адаменко.

По словам начальницы отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, угроза переувлажнения отсутствует еще и потому, что в ближайшее время должно прийти июньское потепление и влага испарится.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны. Прогнозируются также периодические дожди, но не проливные, поскольку они были связаны с циклоном. Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.

Напомним, что в начале мая СНБО Украины предупреждал, что в Украине существует угроза возникновения дефицита воды.