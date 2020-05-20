Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что окончательную оценку действиям МОЗ можно будет дать лишь после окончания пандемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Разумкова, Украина с пандемией коронавируса справляется "довольно неплохо, если сравнивать с рядом других стран, в том числе США".

Вызывать в парламент главу МОЗ для отчета народные депутаты пока не планируют.

Давать реальную оценку тому, что и как поэтапно мы прошли - и будем еще проходить, - исходя из коронавируса, можно будет лишь со временем. Учитывая то, чем действительно закончится этот сложный для всей страны период.

Также, спикер дал высокую оценку тому, как украинские медики борются с инфекцией.

Если же мы говорим об оценке деятельности медицинской сферы, однозначно ответить на этот вопрос будет трудно. Если говорить про наших врачей, которые сейчас защищают нас ценой жизни, то они делают больше чем могут - думаю, что на 110 %. Если же говорить о чиновниках, то я думаю, что показатель будет все же меньше.

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