Сполучені Штати планують нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2".

Про це заявив посол США в Німеччині. Оглядачі припускають, що обмеження зачеплять фірми, які обслуговують трубу, а також покупців газу з РФ.

Нагадаю, боротьбу з газогоном, який загрожує енергетичній безпеці Європи, США розпочали ще торік. Тоді запровадили обмеження проти компаній, які будують російську трубу. Більшість підрядників швидко зреклися проблемного об'єкта.