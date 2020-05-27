США планують нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Сполучені Штати планують нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2".
Про це заявив посол США в Німеччині. Оглядачі припускають, що обмеження зачеплять фірми, які обслуговують трубу, а також покупців газу з РФ.
Нагадаю, боротьбу з газогоном, який загрожує енергетичній безпеці Європи, США розпочали ще торік. Тоді запровадили обмеження проти компаній, які будують російську трубу. Більшість підрядників швидко зреклися проблемного об'єкта.
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