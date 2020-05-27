Несмотря на решение КГГА, загорать на пляже киевляне смогут не 1 июня, а не раньше 7. Об этом сообщил главный санитарный врач столицы Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

Сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований, пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него пляжи не откроют.

Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня - ред).

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме.

В КП "Плесо" в комментарии РБК-Украина отметили, что подготовка пляжей к купальному сезону идет в активном режиме.

"Сейчас мы ждем официального сообщения и разъяснения от КГГА и от санитарного врача города Киева", - сообщили в пресс-службе.

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