Когда ждать нулевую статистику по коронавирусу: в МОЗ дали ответ [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что нулевой прирост заболевания коронавирусной инфекцией в Украине может быть меньше, чем через месяц. Об этом сообщает ZIK.
У Ляшко в частности спросили, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В ответ он заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.
"Мы говорим о 22 июня", - сообщил Виктор Ляшко.
В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.
Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад.
"Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай", - пояснил главный санврач, отметив, что так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания.
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